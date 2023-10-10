При обстреле белгородского села погибли двое

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о втором за день обстреле вооруженными силами Украины приграничного села Поповка в Краснояружском районе. По его словам, в результате повторной атаки погибли двое — мужчина и пожилая женщина.

Один из снарядов, по словам господин Гладкова, попал в частный жилой дом. Пожилой мужчина скончался на месте, а его жена получила тяжелые осколочные ранения. Сейчас ее доставляют в больницу в Белгороде. Позднее губернатор сообщил о гибели еще одной женщины, она получила осколочные ранения и умерла в машине скорой помощи.

Белгородская область подвергается ежедневным атакам со стороны Украины. Только за минувшие сутки по территории региона было выпущено девять различных снарядов. Так, в Борисовском районе в селе Дубино после сброса двух взрывных устройств с квадрокоптера в двух частных домах выбило окна и посекло заборы. В последний раз мирный житель погиб из-за обстрела Белгородской области 7 октября.

Из-за непрекращающихся обстрелов в Белгородской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В начале июля местные власти оценивали стоимость восстановления пострадавшего имущества в 20 млрд руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж