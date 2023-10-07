Житель Белгородской области погиб во время обстрела поселка из РСЗО «Град»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня утром вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО «Град» поселок Уразово Валуйского городского округа. Погиб один человек. Повреждения получили 14 частных домовладений.
«Мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны России сообщило о запуске со стороны Украины трех ракет «Точка-У». Ведомство утверждает, что все они были сбиты средствами ПВО над Белгородской областью. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ракеты были сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом.