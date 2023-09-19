Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича, обвиняемого в шпионаже

Мосгорсуд признал законным продление на три месяца срока содержания под стражей обвиняемого в шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Он останется в СИЗО до 30 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Эван Гершкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемого — без удовлетворения»,— сообщили в суде (цитата по ТАСС). Заседание проходило в закрытом режиме.

Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге в марте, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным ФСБ РФ, господин Гершкович по заданию американской стороны вел сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. Арест ему продлили 24 августа. 14 сентября семья господина Гершковича обратилась в ООН с просьбой помочь в его освобождении. 15 сентября посол США в России Линн Трейси посетила его в «Лефортово».