МИД РФ: Россия взаимодействует со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке

Россия поддерживает плотные контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Перед государством стоит задача обеспечить безопасность своих граждан в регионе, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Первоочередная забота на сегодняшний день — обеспечить безопасность наших граждан, дать возможность тем, кто в этом заинтересован, эвакуироваться. Мы этим сейчас занимаемся»,— сказал дипломат.

Он не исключил контактов с США по Ближнему Востоку, но отметил, что пока их не было.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил о втором погибшем соотечественнике. Четверо россиян числятся пропавшими без вести. Посол отметил, что более сотни российских граждан подали заявление об эвакуации.

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке начался утром 7 октября, когда палестинские боевики выпустили несколько сотен ракет на Израиль. Позднее боевики «Хамаса» пересекли границу и взяли заложников. Представитель палестинского движения «Хамас» Мусса Абу Марзук заявил, что у них в заложниках люди с двойным гражданством и среди них могут быть граждане России. Информацию об этом российская сторона не подтверждает.

Подробнее об эскалации израильско-палестинского конфликта — в материале «Палестинский вопрос дошел до точки».

Александра Горошилова