Кипр разрешил эвакуацию иностранцев из Израиля через свою территорию
Власти Кипра разрешили иностранным гражданам, которые эвакуируются из Израиля, ехать через свою территорию. Соответствующее решение было принято по итогам заседания, прошедшего сегодня, 10 октября, с участием министров иностранных дел, обороны, внутренних дел и юстиции.
«Министерская группа решила активировать специальный национальный план по приему и репатриации иностранных граждан из зоны кризиса через территорию Республики Кипр. В этом контексте Республика Кипр намерена предоставить возможности для репатриации иностранных граждан из Израиля через Кипр»,— говорится в заявлении кипрского МИДа.
Война между Израилем и движением «Хамас» продолжается с 7 октября. Российские власти ведут предварительную проработку вопроса возможной эвакуации граждан из сектора Газа. Сегодня, израильская армия сказала, что «более или менее» контролирует границу.
О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».