Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти на востоке Ливии проработают соглашение по поставкам зерна из РФ

Власти на востоке Ливии планируют проработать соглашение по поставкам российского зерна, заявил глава МИД Абдулхади аль-Хувейдж. Какие объемы поставок рассматриваются, он не уточнил.

«По вопросу пшеницы. Есть размышления по этому аспекту, мы пытаемся разработать такое соглашение, особенно в отношении импорта зерна с российской стороны, и этот вопрос очень скоро станет для нас приоритетным»,— сообщил министр в интервью «РИА Новости».

Bloomberg в июне сообщал, что Россия увеличила долю в мировой торговле зерном на фоне военных действий на Украине. В частности, с июля 2022-го по июнь 2023 года Россия экспортировала в Ливию 1–2 млн т зерна. В июле-сентябре Египет стал лидером по закупкам российского зерна (2,031 млн т), Ливия заняла пятую строчку (398 тыс. т, рост на 178,5% год к году).

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Зерно прогнулось под спросом».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...