Власти на востоке Ливии проработают соглашение по поставкам зерна из РФ

Власти на востоке Ливии планируют проработать соглашение по поставкам российского зерна, заявил глава МИД Абдулхади аль-Хувейдж. Какие объемы поставок рассматриваются, он не уточнил.

«По вопросу пшеницы. Есть размышления по этому аспекту, мы пытаемся разработать такое соглашение, особенно в отношении импорта зерна с российской стороны, и этот вопрос очень скоро станет для нас приоритетным»,— сообщил министр в интервью «РИА Новости».

Bloomberg в июне сообщал, что Россия увеличила долю в мировой торговле зерном на фоне военных действий на Украине. В частности, с июля 2022-го по июнь 2023 года Россия экспортировала в Ливию 1–2 млн т зерна. В июле-сентябре Египет стал лидером по закупкам российского зерна (2,031 млн т), Ливия заняла пятую строчку (398 тыс. т, рост на 178,5% год к году).

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Зерно прогнулось под спросом».

Лаура Кеффер