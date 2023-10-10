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Коммерсантъ FM
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РФ запустит горячую линию для студентов в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Минобрнауки России намерено в ближайшее время запустить горячую линию для студентов в зоне военного конфликта между Израилем и движением «Хамас». Замминистра Константин Могилевский сообщил ТАСС, что в случае необходимости ведомство окажет помощь израильским, палестинским или другим студентам.

Минобрнауки находится в контакте с МИД РФ по вопросу студентов. В составе посольства РФ в Тель-Авиве работает представитель министерства. Господин Могилевский напомнил, что его ведомство в 2022 году оказало российским студентам, обучающимся на Западе, помощь в переводе в российские вузы, когда те «столкнулись с ограничениями своих прав». «Так что и сейчас Россия, безусловно, обеспечит своим гражданам возможность получить качественное образование на родине»,— добавил господин Могилевский.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль начал операцию в секторе Газа. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

Погиб как минимум один россиянин. В заложниках у «Хамаса» находятся люди с двойным гражданством, в том числе с российским. МИД РФ рекомендовал не ездить в Израиль.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев

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