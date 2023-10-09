«ВКонтакте» с 2024 года изменит правила верификации профилей и сообществ
Социальная сеть «ВКонтакте» со следующего года изменит критерии прохождения верификации профилей и сообществ, которые хотят получить или сохранить синюю галочку. Об этом говорится в сообщении соцсети.
С учетом обновленных правил для получения синей галочки будет необходимо опубликовать не менее четырех постов и десяти историй в месяц, а также набрать и сохранять не менее 5 тыс. подписчиков. «Также остаются в силе другие критерии, связанные с корректным оформлением страницы и соблюдением правил платформы»,— уточнили в сообщении.
Опубликовать установленное количество записей необходимо уже в декабре. Пользователи, которые не соблюдают новые требования и публикуют «некачественные истории», могут потерять галочку. Качество постов, как сказано в сообщении, раз в три месяца будут проверять модераторы «ВКонтакте».
В разговоре с ТАСС представители соцсети сказали, что новые правила связаны с желанием аудитории видеть в верифицированных сообществах и профилях актуальные материалы от проверенных авторов.
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