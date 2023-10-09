СМИ: Египет предложил Израилю и «Хамасу» временно прекратить огонь
Египет выдвинул Израилю и палестинскому движению «Хамас» предложение временно прекратить огонь, чтобы провести обмен пленными, сообщает Sky News Arabia. Ни одна из сторон ответа пока не дала.
По данным телеканала, предложение подразумевает введение временного прекращения огня до завершения обмена пленными. Также предлагается механизм вывоза подлежащих обмену палестинских женщин, находящихся в израильских тюрьмах, подробности не приводятся.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября, когда движение обстреляло израильскую территорию сотнями ракет. В секторе Газа погибли более 490 человек. Израиль сообщал о более 800 погибших.
8 октября The Wall Street Journal сообщала, что египетским переговорщикам не удалось убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников. По данным китайского госагентства «Синьхуа», Катар также выступает посредником в обсуждении обмена пленными «Хамаса» с Израилем.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Шок без трепета».