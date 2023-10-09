«Синьхуа»: Катар выступает посредником в обсуждении обмена пленными «Хамаса» с Израилем
СМИ: Катар стал посредником в обсуждении обмена пленными «Хамаса» с Израилем
Катар выступает посредником в заключении срочного соглашения об обмене пленными между Израилем и палестинским движением «Хамас». Об этом сообщает китайское информагентство «Синьхуа» со ссылкой на источник в «Хамасе».
По словам собеседника агентства, «Хамас» проинформировал Катар, что согласится выдать взятых в плен израильских женщин, если все 36 палестинских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены. Утверждается, что Катар работает над заключением соглашения при поддержке США.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября, когда рано утром движение обстреляло израильскую территорию сотнями ракет. В секторе Газа погибло более 430 человек. Власти Израиля заявили о более чем 700 жертвах. Палестинские группировки заявили, что удерживают 130 израильских заложников.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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