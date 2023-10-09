Представитель ЦАХАЛа: руководство «Хамаса» обречено
Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари утверждает, что лидер палестинского движения «Хамас» Яхья Синвар — «мертвец». По словам господина Хагари, руководство группировки «обречено».
Фото: Adel Hana / AP
«Яхья Синвар — командующий кампанией, и он мертвец»,— заявил господин Хагари на пресс-конференции (цитата по The Times of Isarael). Он добавил, что военное и политическое руководство «Хамаса» и все его активы «уязвимы и обречены».
7 октября «Хамас» обстрелял израильскую территорию сотнями ракет. В секторе Газа погибли свыше 490 человек. Израиль сообщал о более 700 жертвах. Сообщалось, что погиб один из лидеров «Хамаса», Айман Юнис. Также СМИ писали, что в Рафахе в результате израильского удара был убит Раафат Абу Хиляль — командир «Бригад Насера Салах-эд-Дина», вооруженного крыла Комитетов народного сопротивления (объединение палестинских военных организаций). Сегодня, 9 октября, Израиль заявил о восстановлении контроля над городами возле сектора Газа.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Шок без трепета».