Число пострадавших жителей Израиля возросло до 2382
Число жителей Израиля, пострадавших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2382 человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Минздрав. По его данным, 22 раненых находятся в критическом состоянии, еще 345 человека — в тяжелом.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. В секторе Газа погибло более 430 человек. Власти Израиля сообщали о более чем 700 погибших. В посольстве РФ заявили, что россиян среди пострадавших или пропавших без вести нет.
Подробности — в публикации «Ъ» «Шок без трепета».
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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