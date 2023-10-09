У посольства РФ нет подтвержденных данных о пострадавших россиянах в Израиле
Подтвержденной информации о россиянах, которые могли пострадать или пропасть без вести в Израиле, пока нет, сообщили ТАСС в посольстве РФ. Там заверили, что находятся в постоянном контакте с израильскими службами.
«По состоянию на 9:00 (совпадает с мск) 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать или пропасть без вести, отсутствует»,— сказали в диппредставительстве.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. По последним данным, в секторе Газа погибло более 430 человек, ранено свыше 2 тыс. В Израиле число погибших превысило 700. Более 100 человек находятся в заложниках у «Хамаса» и «Исламского джихада». The New York Times сообщила, что у разведки Израиля не было данных о подготовке нападения «Хамаса».
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Шок без трепета».