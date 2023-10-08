Нетаньяху провел переговоры с главами Британии, Германии, Италии, и Украины
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с премьер-министрами Великобритании и Италии Риши Сунаком и Джорджей Мелони, а также с канцлером Германии Олафом Шольцем и украинским президентом Владимиром Зеленским. Он обсудил с ними обострение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
Биньямин Нетаньяху
Фото: Petros Karadjias / Reuters
«Все лидеры выразили однозначную поддержку праву Израиля защищать себя настолько, насколько это необходимо»,— отметили в канцелярии израильского премьера. Другие детали разговоров канцелярия господина Нетаньяху не приводит. Отмечается лишь, что политик продолжит международные контакты на фоне начавшихся полномасштабных военных действий. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Израиль направил Вашингтону запрос о предоставлении дополнительной военной помощи
Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Боевики «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов.
Накануне бойцы «Хамаса» начали ракетный обстрел территории Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. Число погибших израильтян, по информации волонтеров, уже превысило 600 человек.
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