Сенатор Климов: Совфед может объявить дату президентских выборов в декабре

Дату проведения президентских выборов в России в 2024 году Совет федерации, вероятнее всего, объявит в декабре. Об этом журналистам во время визита в Анкару сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции, собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Андрей Климов добавил, что после начала избирательной кампании последует «соответствующая процедура». «Единая Россия», по словам господина Климова, настроена «соответствующим образом участвовать» в кампании.

Действующий президент Владимир Путин еще не заявлял, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Вчера, 7 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить проведение выборов президента России, намеченное на 17 марта 2024 года, из-за военной операции на Украине. Господин Климов в ответ заявил, что менять Конституцию «никто не собирается», но граждане вправе вносить свои предложения.

На Восточном экономическом форуме, который прошел в сентябре, господин Путин сказал, что об участии в выборах стоит говорить после объявления даты проведения голосования.

Источники, близкие к администрации президента, рассказали «Ъ», что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь. По их словам, в ее «идеологическую рамку» входят важность традиционных ценностей, понимание России как отдельной цивилизации и борьба с внешними врагами.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Предвыборная цивилизация».

Петр Бузлаев