Главные новости к утру 8 октября
Россия ввела ограничение на ночные вылеты в Израиль. Решение вступило в силу в 3:00 8 октября и будет действовать до особых распоряжений.
Израильская армия создала закрытую военную зону в районе сектора Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль завершает первый этап войны против палестинского движения «Хамас». По его словам, большая часть боевиков, проникших на израильскую территорию, уничтожена.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Число погибших в Израиле превысило 300 человек, пострадавших — 1,5 тыс. Ранее сообщалось, что в секторе Газа 232 человека погибли, 1,7 тыс. пострадали.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем раскритиковал Францию за поставки оружия Армении. По его мнению, в случае нового противостояния в регионе, именно Париж будет нести за это ответственность.