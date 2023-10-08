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Коммерсантъ FM
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Алиев о Карабахе: Франция будет виновной, если произойдет новое противостояние

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем раскритиковал четырехстороннее заявление в Гранаде по Карабаху. Он отметил, что Баку не принял участие во встрече в Гранаде из-за «известной позиции Франции». По мнению господина Алиева, в случае нового противостояния в регионе, именно Париж будет нести за это ответственность.

«Глава государства особо подчеркнул, что передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию, и если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция»,— говорится в пресс-релизе на сайте президента.

Господин Алиев также назвал «антиазербайджанским» заявление, принятое Европарламентом. По его мнению, депутаты руководствовались «ксенофобским и шовинистским подходом». Баку считает, что его действия соответствовали международному праву. «Глава государства добавил, что, наоборот, государства, которые не понимают этого вопроса, имеют серьезные проблемы с международным правом из-за политики, проводимой ими в различных регионах мира»,— отмечается в сообщении. Господин Алиев заявил, что Баку оказывает гуманитарную помощь армянским жителям Карабаха и что «именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда».

Ильхам Алиев также заявил, что восемь азербайджанских сел все еще находятся под контролем Армении. Президент Азербайджана считает важным получение контроля над ними.

На саммите Европейского политического сообщества в Гранаде в начале октября прошла встреча Шарля Мишеля, премьера Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Азербайджанская сторона отказалась от участия в ней из-за «предвзятой позиции Франции». Господин Мишель позднее сообщил, что Азербайджан и Армения согласились на трехстороннюю встречу в конце октября.

О встрече в Гранаде — в материале «Ъ» «В Гранаде же было такому случиться».

Леонид Уварчев

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