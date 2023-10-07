Зеленский о коррупции на Украине: это известный российский нарратив

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «ни один доллар не был украден» у партнеров Киева, но бывают «разные люди и случаи». Информацию о коррупции он назвал «российским нарративом».

«Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины. США и их спецслужбы узнали о корнях идеи, как расшатать общество, поддержку в мире»,— сказал господин Зеленский на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Испании (цитата по изданию «Страна.ua»).

Украинский лидер обвинил экс-главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в распространении «российских нарративов» после того, как политик заявил о несоответствии Киева критериям Евросоюза. Господин Зеленский отметил, что господин Юнкер ни разу не посетил Украину с начала конфликта с РФ.

В начале октября несколько американских СМИ написали о проблемах с коррупцией на Украине. По информации Politico, чиновники администрации президента США Джо Байдена обеспокоены этим серьезнее, чем об этом публично заявляют. Как утверждают источники CNN, в конце лета Госдепартамент США направил Украине демарш и потребовал провести антикоррупционные реформы в стране.

О разногласиях в США по поводу помощи Украине — в материале «Ъ» «Кто о чем, а Джо Байден о деньгах».

Леонид Уварчев