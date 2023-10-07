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Коммерсантъ FM
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Посол РФ: США обещали не афишировать высылку российских дипломатов

Посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил высылку двух российских дипломатов из Вашингтона. По его словам, США обещали не давать огласки этому шагу. Дипломат считает, Вашингтон отомстил Москве за высылку 1-го и 2-го секретарей американского посольства в России.

«Удивляет следующий факт: коллеги в Госдепе при вручении ноты о высылке зачем-то уверяли нас, что не намерены афишировать данный сюжет и делиться деталями с прессой. Как это уже неоднократно случалось раньше, нас опять ввели в заблуждение вопреки элементарным нормам дипломатического общения»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства. По его мнению, Вашингтону важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России не осталось без ответа.

Посол рассказал, что Госдеп не привел аргументов, в связи с чем высылаются российские дипломаты. «Фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии»,— заявил господин Антонов.

Посол отметил, что американские дипломаты были высланы из РФ за действия, «не совместимые с дипломатической работой» — они, как утверждается, занимались вмешательством во внутренние дела и «пытались нанести ущерб нацбезопасности России». «Любые акции такого рода будут решительно пресекаться и получат адекватный ответ»,— добавил дипломат.

Россия объявила о высылке сотрудников американского посольства в середине сентября. МИД РФ заявлял, что те поддерживали связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Р. Шоновым. Госдеп сообщил о высылке российских дипломатов накануне, 6 октября, в качестве ответной меры.

Леонид Уварчев

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