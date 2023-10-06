Глава Евросовета объяснил свои слова о вступлении Украины в ЕС к 2030 году

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что 2030 год, который он называл в качестве возможного года вступления Украины в ЕС,— ориентир, но не официальная фиксированная дата расширения союза. Он подчеркнул, что упоминание 2030 года не было включено в заявление государств—членов ЕС по итогам неформального саммита союза в Гранаде.

«Некоторые главы государств выразили свое несогласие по отношению к фиксированной дате, другие поддержали установление такой даты. Но главное, по моему мнению,— это определить, какова доля нашей, 27 государств, ответственности, чтобы быть готовыми... и показать нашу серьезность тем, кто хочет к нам присоединиться»,— сказал господин Мишель на пресс-конференции в Гранаде (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Евросовета выразил мнение, что наличие даты, к которой надо стремиться, поощряет кандидатов на вступление в ЕС к прогрессу и реализации реформ.

4 октября господин Мишель допустил, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году. Для того чтобы Киев присоединился к ЕС, украинским властям и руководству блока необходимо будет «выполнить домашнюю работу», заявил он. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что не поддерживает фиксированную дату, потому что кандидаты должны «выполнить тысячи условий», и нельзя идти им на уступки.

Сегодня, 6 октября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в процессе вступления новых членов в Евросоюз не будет никаких поблажек, прием новых стран будет осуществляться только на основании их заслуг.

В настоящий момент статус кандидатов на вступление в Евросоюз имеют Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Албания, Сербия, Турция и Черногория.