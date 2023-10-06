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Глава Еврокомиссии: при вступлении в ЕС не будет никаких поблажек

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в процессе вступления новых членов в Евросоюз не будет никаких поблажек, прием новых стран будет осуществляться только на основании их заслуг.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Jon Nazca, Reuters

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Jon Nazca, Reuters

«Процесс приема новых членов будет осуществляться исключительно на основании заслуг, никаких поблажек не будет. Еврокомиссия представит в начале ноября подробный доклад о степени готовности к вступлению, он будет рассмотрен на саммите в декабре»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС (цитата по ТАСС).

В настоящий момент статус кандидатов на вступление в Евросоюз имеют Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Албания, Сербия, Турция и Черногория.

Вопрос расширения ЕС обсуждался на неформальном саммите Евросоюза в Гранаде, прошедшем сегодня, 6 октября. В ходе саммита канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что ЕС нуждается в реформах, чтобы сделать его пригодным для принятия новых стран.

5 октября в Гранаде прошел саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), на котором представители почти 50 государств попытались договориться по вопросам миграционного кризиса, конфликта между Арменией и Азербайджаном, эскалации в Косово и боевых действий на территории Украины.

Подробнее — в тексте «Ъ» «В Гранаде же было такому случиться».

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