Лукашенко: Зеленский поступает «абсолютно правильно», когда «выпрашивает» оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский ведет себя «абсолютно правильно», когда «выпрашивает» поставки вооружения у стран-партнеров. По его словам, США «пообещали» Украине вооружение и деньги, а значит должны исполнять свои обязательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область 6 октября

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область 6 октября

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

«Они то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещали...Запад не выполняет договоренности, поэтому Владимир Александрович и говорит (я образно): "Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?" Он от них требует. Правильно поступает? Правильно. Это глубинная вещь. Зеленский ведет себя правильно, он понимает, что его кинули»,— сказал господин Лукашенко в ходе пресс-конференции в рамках своей рабочей поездки в Брестскую область (цитата по Telegram-каналу «Пул Первого»).

Сегодня, 6 октября, The Washington Post писала, что администрация президента Джо Байдена решила не добиваться от Палаты представителей выделения для Киева дополнительных $24 млрд. До этого спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку из-за подозрений о его неформальных договоренностях с Белым домом о продолжении финансовой помощи Киеву. По данным Politico, украинское правительство опасается сокращения помощи США из-за его ухода.

30 сентября Палата представителей США утвердила проект госбюджета без статьи о финансовой помощи Украине. На таком решении настаивали республиканцы. Тем не менее президент США Джо Байден заявил, что оказание военной и финансовой помощи со стороны США продолжится, несмотря на отсутствие заложенных в госбюджет таких расходов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».