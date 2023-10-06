Администрация Байдена решила больше не просить Конгресс выделить Киеву $24 млрд

После того отправки в отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, администрация президента Джо Байдена решила пересмотреть подход к финансированию Украины. Представители Белого дома больше не планируют добиваться дополнительного выделения Киеву $24 млрд, сообщила газета The Washington Post.

Ранее администрация Белого дома планировала включить эти расходы во временное соглашение о финансировании правительства. Однако из-за турбулентности в Палате представителей администрация опасается, что не сможет выделить этот пакет помощи.

Сейчас чиновники решают, что стратегически лучше: разработать большой пакет мер, который позволил бы им продержаться большую часть 2024 года и избежать необходимости голосовать по еще одному дополнительному запросу в год президентских выборов, или же реализовать меньший, краткосрочный пакет мер. Отмечается, что годовое финансирование столкнется с серьезной оппозицией со стороны консервативного блока законодателей, которым удалось исключить помощь Украине из недавнего законопроекта о временном финансировании.

Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что у администрации США есть варианты продолжения финансирования военной поддержки Украины, даже если Конгресс не одобрит выделение запрошенной Белым домом помощи. Однако перераспределением на нужды Киева существующих финансовых потоков пока не рассматривается, передает агентство Bloomberg.

30 сентября спикер Палаты представителей Кевин Маккарти вынес на голосование временную резолюцию о финансировании работы правительства до 17 ноября. Документ был поддержан, невзирая на отсутствие в нем расходов на помощь Украине. 3 октября господина Маккарти отправили в отставку. По данным Politico, на Украине опасаются, что его уход приведет к прекращению помощи США.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова