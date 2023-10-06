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Нижегородские «Валдаи» перевезли 76,5 тысяч пассажиров в период навигации

В мае-сентябре 2023 года суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» выполнили 2,3 тыс. рейсов и перевезли 76,5 тыс. пассажиров, сообщили в компании «Водолет». Скоростные суда работали на 16 туристско-экскурсионных маршрутах, соединяющих Нижегородскую и Владимирскую области, а также республики Чувашия и Марий Эл.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Также «Валдаи» соединяют Нижний Новгород и Бор на время закрытия канатной дороги со 2 по 15 октября. Однако рейс оказался мало востребован у пассажиров.

Ранее правительство Нижегородской области представило модель единой системы пассажирских перевозок судами на подводных крыльях по Волге от Рыбинска до Астрахани. По расчетам властей для этого потребуется 51 «Валдай-45Р» и 25 «Метеоров-120Р». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин по итогам визита на верфь Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях им. Ростислава Алексеева призвал сделать скоростные суда доступными для регионов

Владимир Зубарев

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