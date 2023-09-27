На время закрытия канатной дороги «Валдаи» в Бор будут ходить от причала №8

На период закрытия канатной дороги Нижний Новгород — Бор первые рейсы через Волгу на судах на подводных крыльях (СПК) «Валдай-45Р» будут отправляться в 07:00 от причала №8 около автобусной остановки «Улица Рождественская». Об этом сообщили в областном Центре развития транспортных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

С борской стороны «Валдай» будет отправляться от причала под новым мостом на Волгоречье. Он находится у остановки «Рынок». Выполнение первых рейсов запланировано на 07:25, суда будут ходить с интервалом 25 минут. Последний рейс из Нижнего Новгорода будет отправляться в 16:55, с Бора — в 17:10. Расписание может быть скорректировано после тестирования со 2 по 5 октября.

Кроме того, на этот же период планируется запустить дополнительные пары пригородных поездов и увеличить количество автобусов на маршрутах №235 «Бор, автостанция — Нижний Новгород, автовокзал ТПУ Канавинский» и №245 «Бор, 2-й микрорайон — Нижний Новгород, автовокзал ТПУ «Канавинский».

Как ране писал «Ъ-Приволжье», работа канатной дороги Нижний Новгород — Бор будет приостановлена со 2 по 15 октября. За это время несуще-тяговый канат воздушной трассы подготовят к повышенной нагрузке: количество кабин планируется увеличить вдвое.

Андрей Репин