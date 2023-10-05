Рейс «Валдая» из Нижнего Новгорода в Бор оказался мало востребован у пассажиров

Количество рейсов судна на воздушных крыльях (СПК) «Валдай 45Р» будет сокращено. По данным областного Центра развития транспортных систем, тестирование СПК на этом маршруте показало, что он мало востребован у пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

С 6 октября а маршруте будет действовать новое расписание. По будням СПК будет выполнять по девять рейсов в каждую сторону с интервалом от 40 минут до 3 часов 20 минут. Первый рейс из Нижнего Новгорода будет отправляться в 07:00, с борской стороны — в 07:25.

По выходным дням первое отправление из Нижнего Новгорода в Бор планируется на полдень, обратный — в 12:25. Всего по выходным будет по пять рейсов в каждую сторону интервалом 40-60 минут.

Как писал «Ъ-Приволжье», рейсы «Валдаев 45Р» на Бор введены на время закрытия канатной дороги Нижний Новгород — Бор на профилактические работы. Ее готовят к работе при повышенной нагрузке: количество кабин планируется увеличить вдвое.

Андрей Репин