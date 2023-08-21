Глеб Никитин предложил субсидировать перевозки скоростными судами на всей Волге

Правительство Нижегородской области просчитало модель единой системы пассажирских перевозок судами на подворных крыльях (СПК) по Волге от Рыбинска до Астрахани. На ее создание потребуется 76 СПК — 51 «Валдай-45Р» и 25 «Метеоров-120Р». Об этом губернатор Глеб Никитин заявил на выездном заседании совета Госдумы по вопросам развития речного транспорта, которое прошло на верфи Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева (ЦКБ по СПК) в Чкаловском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, такой флот обеспечит перевозку более 1,5 млн пассажиров ежегодно. Для запуска этой сети необходима поддержка в виде субсидирования лизинговых платежей. «Мы посчитали, что на флотилию из 76 судов компенсация 50% операционных расходов - составит 1,4 млрд руб. в год на всю флотилию. Компенсация 50% лизинговых платежей с учетом ставки ГТЛК и льготной модели лизинга — это еще 1,4 млрд руб. Всего 2,8 млрд руб. в год на всю эту флотилию»,— отметил господин Никитин. По его словам, расчеты произведены на основе фактических данных при эксплуатации судов на подводных крыльях, которые находятся на полном обеспечении Нижегородской области.

Губернатор уточнил, что озвученные суммы не включают в себя затраты на создание причальной инфраструктуры, которое должно финансироваться регионами самостоятельно. По его словам, без господдержки региональные бюджеты самостоятельно с созданием полноценной сети не справятся. Также Глеб Никитин считает целесообразным создание единых операторов по управлению флотилией СПК в различных регионах. В качестве примера он привел нижегородский «Водолет», который отвечает за работу всех имеющихся у Нижегородской области СПК.

Андрей Репин