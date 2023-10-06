«Транснефть» сообщила о скором возобновлении экспорта дизтоплива через порты

«Транснефть» (MOEX: TRNFP) начнет отгрузку дизельного топлива на экспорт через порты после получения документов от правительства. Об этом сообщил представитель компании Игорь Демин. Экспорт через порты был приостановлен с 22 сентября.

«После получения необходимых документов от правительства, Минэнерго РФ и по готовности грузоотправителей, компания приступит к отгрузкам на экспорт через портовую инфраструктуру»,— сообщил ТАСС господин Демин.

Сегодня, 6 октября, правительство сообщило об утверждении некоторых мер по стабилизации топливного рынка. В частности, сняты ограничения на экспорт дизтоплива, доставляемого в морские порты по трубам при условии, что производитель поставляет не менее 50% дизельного топлива на внутренний рынок.

Временные ограничения на экспорт дизтоплива и бензина были введены правительством 21 сентября. Мера применялась для стабилизации цен на внутреннем рынке. На следующий день, 22 сентября, «Транснефть» сообщила о приостановке погрузки дизтоплива на экспорт в портах Новороссийска и Приморска. Топливо в эти порты поступает по нефтепроводам «Юг» и «Север».

Лусине Баласян