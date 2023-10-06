Генпрокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест оппозиционера Хуана Гуайдо

Генеральная прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест оппозиционера Хуана Гуайдо, обвиняемого в государственной измене, нецелевом использовании государственных средств и отмывании денег. По словам главы ведомства Тарека Уильяма Сааба, нанесенный господином Гуайдо республике ущерб оценивается в $20 млрд.

«Хуан Гуайдо использовал ресурсы PDVSA (государственная нефтегазовая компания Венесуэлы.— "Ъ") для финансирования, оплаты своих расходов и заставил PDVSA принять свои условия рефинансирования. Это привело к убытку в $19 млрд и как результат почти к полной потере Citgо (американского филиала PDVSA.— "Ъ")», — заявил господин Сааб (цитата по El Universal).

Как уточнил генеральный прокурор, согласно полученным из США данным, за время работы фиктивного правительства Хуана Гуайдо, под управлением которого находились некоторые зарубежные активы PDVSA, венесуэльскому государству был нанесен ущерб примерно на $20 млрд. Он уточнил, что Венесуэла запросила красное уведомление (международный ордер на арест) Интерпола в отношении господина Гуайдо.

В январе 2019 года на фоне массовых протестов Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В августе того же года он объявил о создании своего правительства. Его поддержали США и большинство стран Европы.

В конце 2022 года оппозиционная ассамблея Венесуэлы утвердила ликвидацию временного правительства под руководством Хуана Гуайдо. В апреле стало известно, что оппозиция потеряла доступ к заблокированным счетам Венесуэлы в США. В апреле 2023 года господин Гуайдо прибыл в Колумбию для посещения международной конференции. Однако из-за угроз был вынужден направиться в США.

Подробнее о ситуации в Венесуэле — в материале «Ъ» «Ни санкции их не берут, ни протесты».

Милена Костерева