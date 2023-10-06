Посол РФ: Испания наращивает импорт российского газа

Испания продолжает наращивать импорт российского газа, ей невыгодно отказываться от долгосрочного контракта, заявил посол РФ в Мадриде Юрий Клименко. По его словам, Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя российского СПГ.

В интервью «Известиям» дипломат заявил, что в январе-августе в Испанию было экспортировано 53,2 тыс. ГВт-ч российского СПГ. Это на 38,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (32,7 тыс.). «Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков (19,7% общего объема)»,— сказал господин Клименко.

В сентября глава испанского Минэнерго Тереза Рибера заявила, что у Евросоюза (ЕС) нет краткосрочного плана по запрету СПГ из России. Она объяснила это опасениями, связанными с повторением энергетического кризиса 2022 года. Министр энергетики Бельгии Ван дер Стретен говорила, что ЕС должен отказаться от импорта российского топлива к 2027 году, но введение санкций против российского газа она сочла маловероятным. Минэнерго РФ утверждает, что спрос на российский СПГ в мире превышает его производство.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «У газа захлопнулось окно в Азию».

Лаура Кеффер