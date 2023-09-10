Глава Минэнерго: спрос на российский СПГ в мире превышает его производство

Спрос на российский сжиженный природный газ (СПГ) фиксируется по всему миру, а не только среди новых партнеров России в Юго-Восточной Азии, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. При этом он отметил, что текущего производства СПГ в России недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос на внешнем рынке, все мощности в России загружены.

«Они (поставки СПГ на экспорт.— "Ъ") уже показывают положительную динамику. Речь, правда, о нескольких процентах, но тем не менее. Покупатели российского СПГ есть по всему миру. И это не только наши новые партнеры в Юго-Восточной Азии, но и потребители Европы»,— сказал министр в интервью «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, покрывается ли сейчас весь спрос в мире на российский СПГ за счет дейтсвующих проектов, Николай Шульгинов сказал: «Нет. Спрос на трубопроводный газ был больше. Тем не менее поставки СПГ наращиваются, потому что они более эффективны и гибки в сравнении с трубопроводными поставками».

По мнению господина Шульгинова, в России необходимо реализовать больше линий сжижения, поскольку все существующие мощности загружены. «Мы приняли программу роста производства СПГ до 100 млн тонн к 2030 году. Тут я возлагаю большие надежды на "Арктик СПГ 2", у которого уже идет установка первой очереди. А на полную мощность — около 6,8 млн тонн — линия заработает в следующем году. Также обсуждается новый СПГ-завод в Мурманске, где планируется три технологических линий сжижения по 6,8 млн тонн каждая»,— отметил министр.

Согласно расчетам аналитиков неправительственной организации Global Witness на основе данных Kpler, в 2023 году страны ЕС будут импортировать рекордные объемы СПГ из России, несмотря на стремление отказаться от российского сырья к 2027 году. По итогам семи месяцев текущего года лидером по объему импорта российского СПГ стал Китай, за ним следуют Испания и Бельгия.

Милена Костерева