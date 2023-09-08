Министр энергетики Испании: у ЕС нет планов по отказу от СПГ из России

Министр энергетики Испании Тереза Рибера утверждает, что у Евросоюза нет краткосрочного плана по запрету сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на резкий рост импортных цен. Она объяснила это опасениями, связанными с повторением энергетического кризиса прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тереза Рибера

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Тереза Рибера

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

«Существует это чувство дефицита и страха»,— объяснила Reuters Тереза Рибера, имея в виду энергетический кризис в Европе 2022 года. «Я думаю, что рано или поздно, если ситуация в России и Украине не изменится, запрет введут. Но после прошлогодних потрясений Еврокомиссия и государства-члены хотят посмотреть, как будут развиваться события привычным путем, без дополнительной турбулентности»,— объяснила министр.

В прошлом году Испания стала вторым по величине покупателем российского СПГ в мире. «Конечно, мне это не нравится. Но благодаря имеющейся у нас инфраструктуре мы наблюдаем появление новых игроков на рынке СПГ, которые транспортируют и хранят российский СПГ на наших заводах, чтобы иметь возможность реэкспортировать его»,— добавила министр.

По ее словам, правительство Испании рассматривало полную остановку импорта, но не нашло правовых оснований для этого без согласования с руководством ЕС, что необходимо в случае внешней торговли. Вместо этого правительство попросило компании не заключать новые контракты о поставках российского и СПГ и организовать большую прозрачность по источникам поставок СПГ.

Схожую с точкой зрения испанского министра позицию недавно высказала министр энергетики Бельгии Ван дер Стретен. Она отметила, что Евросоюз должен отказаться от импорта российского топлива к 2027 году, чтобы не стать его «заложником», но скорейшее введение санкций против российского газа она сочла маловероятным.

Согласно расчетам аналитиков неправительственной организации Global Witness на основе данных Kpler, в 2023 году страны ЕС будут импортировать рекордные объемы СПГ из России, несмотря на стремление отказаться от российского сырья к 2027 году.

По итогам семи месяцев этого года лидер по объему импорта российского СПГ — Китай, за ним следуют Испания и Бельгия. По данным Global Witnes, с января по июль Испания импортировала 7,47 млн куб. м СПГ из России, Бельгия — 7,08 млн.

Анастасия Ларина