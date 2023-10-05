Зеленский прибыл в Испанию на встречу Европейского политического сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в испанский город Гранада. Сегодня, 5 октября, в нем состоится саммит Европейского политического сообщества.

«Гранада, Испания. Саммит Европейского политического сообщества. Украина наравне с другими нациями в нашем общем европейском доме принимает участие ради безопасности и стабильности на континенте»,— написал господин Зеленский в Telegram.

Украинский президент намерен работать в рамках общих мероприятий форума, а также провести двусторонние встречи. Ключевым вопросом он назвал для Киева усиление противовоздушной обороны. Утверждается, что основа для новых договоренностей уже есть и украинские власти готовятся их «подтвердить и реализовать». Еще одной важной темой, по словам господина Зеленского станет усиление архитектуры безопасности в Европе.

Евросоюз выделил на поддержку Украине €85 млрд с 2022 года, сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Дипломат предлагал до конца года выделить Киеву еще €5 млрд.

О том, как Брюссель помогает Киеву,— в материале «Ъ» «Евросоюз перешел все границы».

Леонид Уварчев