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Коммерсантъ FM
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В Тюмени часть паркоматов перестала работать из-за европейских санкций

В Тюмени из-за санкций Евросоюза у некоторых паркоматов отключили программное обеспечение (ПО). Портал 72.ru сообщает, что речь идет о терминалах, установленных в 2019 году, когда реализовывался первый этап проекта расширения парковочного пространства города.

Замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Денис Квитко пояснил, что отключенные паркоматы оснащены иностранным ПО, которое сейчас функционирует с перебоями. Сейчас власти работают над переводом терминалов на отечественное ПО.

«Несмотря на это, можно воспользоваться мобильным приложением и сайтом "Тюменьгортранс" и без затруднений оплатить парковку»,— отметил господин Квитко.

Разъяснения Минтранса о том, как взимать плату за парковку,— в материале «Ъ» «Чтоб машино-место пусто не бывало».

Илья Смирнов, Екатеринбург

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