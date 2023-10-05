Операционная система Android 14 стала доступна всем пользователям

Американская корпорация Google выпустила новую версию своей операционной системы — Android 14 (Upside Down Cake), которая получила ряд новых функций, включая новые настройки экрана блокировки и ИИ-генератор обоев. Также в новой ОС запрещена установка старых приложений, не предназначенных для Android 6.0 и более новых версий системы.

Пользователи теперь могут выбрать один из восьми вариантов отображения часов на экране блокировки, а также размещать адаптируемые к ситуациям гаджеты, например значок прогноза погоды, который будет становиться более заметным, если скоро должен начаться дождь. Также теперь на экране блокировки могут быть расположены «быстрые» ярлыки приложений, например сканера QR-кодов.

В генераторе обоев можно будет задать параметры будущего изображения, например цвет или текстуру. Пока что эта функция доступна только для смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro, однако в будущем появится в распоряжении и у других владельцев смартфонов с Android 14. В системе появилась поддержка Ultra HDR с полноценной цветопередачей, естественными тенями и яркими бликами на фотографиях.

Обновленное приложение Health Connect теперь полностью интегрировано в ОС и объединяет информацию из других приложений на тему здоровья, например MyFitnessPal или Oura. Изменилась анимация ввода PIN-кода — теперь строка ввода заполняется разными символами, а не однотипными кружочками.

Для слабовидящих пользователей появились улучшенное масштабирование и специальные «Настройки лупы», которые позволяют увеличить произвольное место на экране смартфона. Новые флеш-уведомления будут сообщать пользователю о новых сообщениях через мигание вспышки — это пригодится тем, кто отключает все звуковые уведомления.

История Android: от стартапа до самой популярной мобильной платформы в мире — в материале «Ъ».

Евгений Федуненко