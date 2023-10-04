Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле, может нанести ущерб колхозу в 1,2 млн рублей

Колхоз имени Ленина в Новосибирской области, на пшеничное поле которого 12 сентября экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний», потребует с авиакомпании 1,2 млн руб. ущерба за остановку сельхозработ, если самолет не транспортируют до первых заморозков, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам директора колхоза Александра Комаровского, представители «Уральских авиалиний» попросили аграриев не вспахивать поле, чтобы транспортировать самолет, который оставили там на время следствия. Собеседник Shot отметил, что территория в 60 гектар огорожена, но на место никто не приезжает.

Сейчас ущерб составляет 200 тыс. руб. Сумма возрастет до 1,2 млн руб., если 60 гектар земли не смогут вспахать до первых заморозков и весной эту территорию не засеют.

В сентябре представители «Уральских авиалиний» сообщили, что транспортировка самолета Airbus A320 займет несколько месяцев. Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» компенсируют ущерб аграриям.

Напомним, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области утром 12 сентября. На борту находился 161 человек, из них 21 дети. Четыре человека обратились за помощью к врачам.

Как объяснил пилот Сергей Белов, самолет пришлось экстренно посадить, так как у него мог отказать двигатель из-за нехватки топлива. По словам пилота, топлива оставалось на пять минут полета.

По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по т. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Пассажиры рейса Сочи — Омск получают от авиакомпании компенсационные выплаты в размере 100 тыс. руб. каждому.

Ева Коршунова

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