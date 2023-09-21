«Уральские авиалинии» перечислили компенсацию за посадку в поле 128 пассажирам

«Уральские авиалинии» перечислили компенсационные выплаты всем оставившим заявку пассажирам рейса Сочи — Омск, который экстренно сел в поле Новосибирской области. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, компенсацию перечислили 128 пассажирам рейса U6-1383 в размере 100 тыс. руб. каждому.

Напомним, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, утром 12 сентября совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находился 161 человек, из них 21 дети. Четыре человека обратились за помощью к врачам.

Как объяснил пилот Сергей Белов, самолет пришлось экстренно посадить, так как у него мог отказать двигатель из-за нехватки топлива. По словам пилота, топлива оставалось на пять минут полета.

По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по т. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ева Коршунова

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