Пилот «Уральских авиалиний» рассказал, почему посадил самолет в поле

Борт «Уральских авиалиний» пришлось посадить в поле под Новосибирском, так как у самолета мог отказать двигатель из-за нехватки топлива. Об этом рассказал пилот рейса U6-1383 Сергей Белов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Почему принял такую ситуацию — сажать самолет с рабочими двигателями — потому что, если будет отказ двигателя, — через 8 минут уже закончится топливо — то там уже будут последствия. Тяжелее уже будет посадить воздушное судно, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся»,— рассказал господин Белов в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Белов добавил, что решение о посадке самолета в пшеничном поле принимал после разговора с диспетчером и вторым пилотом. За последние несколько лет, как сказал пилот, он несколько раз отрабатывал подобную ситуацию на тренажерах.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» 12 сентября летел из Сочи в Омск. Во время захода на посадку у борта отказала гидравлическая система, из-за чего пилоты перенаправили самолет в сторону аэропорта Новосибирска. В 9:44 рейс U6-1383 совершил аварийную посадку в пшеничном поле Новосибирской области. Никто из пассажиров не пострадал.

Для «Уральских авиалиний» это не первое экстренное приземление в поле. В августе 2019 год самолет Airbus А321 этой же компании совершил приземление в кукурузное поле. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов оценил «мастерство и самообладание» членов экипажа рейса Сочи — Омск, а также заявил, что всем пассажирам выплатят по 100 тыс. руб. в качестве компенсации.

Подробнее — в тексте «Ъ» «"Уральские авиалинии" тянет в поля».

Петр Бузлаев