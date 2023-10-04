Более 20 деятелей культуры и науки РФ написали письмо в поддержку Варданяна

Более 20 российских деятелей культуры, науки и образования написали открытое письмо в поддержку бизнесмена, бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Обращение подписали в том числе профессора Александр Аузан и Александр Асмолов, писатель Евгений Водолазкин, общественный деятель Нюта Федермессер и режиссер Александр Сокуров. 27 сентября Рубен Варданян был задержан в Азербайджане, а на следующий день арестован на четыре месяца по обвинению в финансировании терроризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян в 2021 году

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Рубен Варданян в 2021 году

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно обращению (есть в распоряжении «Ъ»), уже неделю о состоянии Рубена Варданяна нет никаких сведений. «Мы обращаемся ко всем, в чьих силах добиться освобождения Рубена Варданяна. Призываем дать ему возможность воссоединиться с семьей и вернуться к созидательной работе во благо людей»,— говорится в письме.

В тексте отмечается, что Рубен Варданян многое сделал для развития образования и благотворительности в России и «далеко за ее пределами». «Он всегда выступал против насилия в любых его проявлениях и формах, за равноправный диалог в любых обстоятельствах, даже если противоречия кажутся неразрешимыми, а вражда — непримиримой»,— говорится в обращении.

Под обращением оставили подписи 22 человека, среди них директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова, писатель Александр Архангельский, киновед Наум Клейман, журналист Николай Солодников, профессор Татьяна Черниговская, хореограф Борис Эйфман, председатель совета директоров Московской школы управления (МШУ) «Сколково» Александр Волошин, соучредитель МШУ «Сколково» Михаил Куснирович и другие.

Рубену Варданяну грозит до 14 лет лишения свободы. 30 сентября в Ереване прошел митинг в поддержку Рубена Варданяна. 2 октября четверо детей господина Варданяна обратились к мировым лидерам, правозащитникам и средствам массовой информации с просьбой о помощи в освобождении их отца.

Подробнее о судьбе задержанного — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Полина Мотызлевская