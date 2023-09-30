В Ереване прошла акция в поддержку арестованного Варданяна

В Ереване прошел митинг в поддержку бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, арестованного Азербайджаном на этой неделе. Участники митинга несли флаги Карабахской республики и портреты Варданяна. О митинге сообщили СМИ, в том числе «Sputnik Армения».

Участники митинга начали марш от Матенадарана, музея древних рукописей, дошли до Площади Франции, и затем прошли по центру Еревана до основанной им школы. У школы организаторы митинга предложили написать письма для Рубена Варданяна, которые передадут ему в СИЗО. На территории школы акция и завершилась, передает «РИА Новости».

В среду, 27 сентября, погранслужба сообщила о задержании Рубена Варданяна. Бывшему госминистру предъявили обвинение в финансировании терроризма в Азербайджане. Суд арестовал его на четыре месяца. Рубену Варданяну грозит до 14 лет лишения свободы.

Подробнее о судьбе задержанного — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Анастасия Ларина