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Коммерсантъ FM
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Дети Рубена Варданяна попросили о помощи в освобождении их отца

Четверо детей бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, арестованного Азербайджаном, обратились к мировым лидерам, правозащитникам и средствам массовой информации с просьбой о помощи в освобождении их отца. Заявление опубликовано в Telegram-канале господина Варданяна.

Рубен Варданян в октябре 2022 года

Рубен Варданян в октябре 2022 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рубен Варданян в октябре 2022 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы, четверо детей Рубена Варданяна, обращаемся к мировым лидерам, правозащитникам и средствам массовой информации с просьбой о помощи в освобождении нашего отца из незаконного заключения на территории Азербайджана. С тех пор, как он был задержан, у нас нет возможности связаться с ним и узнать о его состоянии. Мы не знаем, как с ним обращаются, и опасаемся за его жизнь и здоровье»,— говорится в обращении.

В заявлении подчеркивается, что Рубен Варданян никогда не участвовал в военных действиях. Сообщается, что он основал с партнерами гуманитарный фонд «Аврора», который призван «содействовать укреплению мира и защите прав человека во всем мире». Кроме того, утверждается, что в том числе его трудами были восстановлены церкви и мечеть в городе Шуша в Азербайджане.

Дети господина Варданяна призвали встать на защиту отца и всех «несправедливо задержанных армян» и добиться их немедленного освобождения.

27 сентября азербайджанская погранслужба сообщила о задержании Рубена Варданяна. Бывшему госминистру предъявили обвинение в финансировании терроризма в Азербайджане. Суд арестовал его на четыре месяца. Рубену Варданяну грозит до 14 лет лишения свободы.

Кроме того, Азербайджан объявил в международный розыск бывшего президента НКР Араика Арутюняна, а также командующего карабахской армией Джалала Арутюняна и экс-министра иностранных дел НКР Давида Бабаяна. По словам источника ТАСС, бывшие лидеры НКР Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян до сих пор остаются на территории Карабаха в городе Степанакерт.

Подробнее о судьбе задержанного — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Эрдни Кагалтынов

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