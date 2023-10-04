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Коммерсантъ FM
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Комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность планам по добыче нефти на 2024 год

Мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность целевому уровню добычи нефти на 2024 год — 40,46 млн баррелей в сутки (б/с), сообщается в коммюнике организации по итогам 50-го заседания комитета.

«Комитет подтвердил приверженность своих стран-членов декларации о сотрудничестве, которая продлится до конца 2024 года, как было согласовано на 35-й встрече министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 июня 2023 года»,— говорится в сообщении организации.

Комитет также выразил благодарность Саудовской Аравии за решение добровольно снизить добычу на 1 млн б/с до декабря 2023 года и России за продление добровольного сокращения экспорта на 300 тыс. б/с до конца декабря 2023 года. Следующее заседание комитета назначено на 26 ноября 2023 года.

В октябре 2022 года ОПЕК решила сократить добычу на 2 млн б/с. В мае 2023-го группа стран во главе с Саудовской Аравией объявила о повторном сокращении добычи более чем на 1 млн б/с. 4 июня 2023 года страны ОПЕК+ на министерской встрече договорились скорректировать добычу на 2024 год до уровня 40,46 млн б/с. Согласно плану, Россия в 2024 году должна добыть 9,828 млн б/с.

Ранее сегодня, 4 октября, вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ до конца декабря продолжит сокращать поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с. По его словам, в ноябре власти примут решение, увеличивать ли сокращение или начать наращивать производство нефти. Также этот вопрос рассмотрит Саудовская Аравия.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «МЭА фиксирует недолив».

Эрдни Кагалтынов

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