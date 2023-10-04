Новак: Россия в ноябре решит, увеличивать ли добычу нефти
Новак: Россия до конца года продлит добровольное сокращение добычи нефти
Россия до конца декабря продолжит сокращать поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в ноябре власти примут решение, увеличивать ли сокращение или начать наращивать производство нефти. Также этот вопрос рассмотрит Саудовская Аравия.
Александр Новак
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти»,— говорится в комментарии господина Новака. Он добавил, что дополнительное сокращение добычи «призвано усилить меры, принимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков».
Саудовская Аравия в ноябре тоже может пересмотреть объем дополнительного сокращения добычи нефти, сообщило местное агентство SPA со ссылкой на источник в Минэнерго страны. Пока предполагается, что Садовская Аравия продолжит сокращение добычи на 1 млн б/с до конца 2023 года.
В октябре 2022 года ОПЕК решила сократить добычу на 2 млн б/с. В мае 2023-го группа стран во главе с Саудовской Аравией объявила о повторном сокращении добычи более чем на 1 млн б/с. 5 сентября Саудовская Аравия и Россия заявили, что планируют продлить действующие сокращения до конца 2023 года. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи считает, что параметры сделки ОПЕК+ в следующем году менять не будут.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Российская доля на рынке нефти и газа ЕС уходит другим поставщикам».