На Кубани выплатят по 2 млн рублей семьям погибших в новых регионах госслужащих

Администрация Краснодарского края выплатит по 2 млн руб. членам семей погибших граждан, командированных в новые регионы страны. Соответствующее постановление опубликовано на сайте краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В тексте приказа говорится, что выплаты получат семьи погибших госслужащих региона, тех, кто работал в органах власти, но не занимал должности, отнесенные к должностям государственной или муниципальной службы, а также работников учреждений, подведомственных органам власти края. Это касается граждан, которых командировали в ЛНР, ДНР, Запорожскую или Херсонскую области.

Родственники для получения выплаты должны будут предоставить заявление; документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий родственные отношения с погибшим; реквизиты счета для выплаты; акт о расследовании несчастного случая со смертельным исходом и ряд других документов. Управление социальной защиты населения примет решение о предоставлении выплаты в течение 10 рабочих дней со дня обращения.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram