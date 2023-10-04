На Кубани выплатят по 2 млн рублей семьям погибших в новых регионах госслужащих
Администрация Краснодарского края выплатит по 2 млн руб. членам семей погибших граждан, командированных в новые регионы страны. Соответствующее постановление опубликовано на сайте краевой администрации.
Фото: pxhere.com
В тексте приказа говорится, что выплаты получат семьи погибших госслужащих региона, тех, кто работал в органах власти, но не занимал должности, отнесенные к должностям государственной или муниципальной службы, а также работников учреждений, подведомственных органам власти края. Это касается граждан, которых командировали в ЛНР, ДНР, Запорожскую или Херсонскую области.
Родственники для получения выплаты должны будут предоставить заявление; документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий родственные отношения с погибшим; реквизиты счета для выплаты; акт о расследовании несчастного случая со смертельным исходом и ряд других документов. Управление социальной защиты населения примет решение о предоставлении выплаты в течение 10 рабочих дней со дня обращения.
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