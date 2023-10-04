На Кировско-Выборгскую линию метро Петербурга выйдет еще один состав «Балтийца»

Очередной новый состав вагонов серии «Балтиец» в ближайшие дни выйдет на Кировско-Выборгскую линию метрополитена Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вагоны прошли приемку на площадке электродепо «Автово» и готовы выйти на линию. Он станет 16-м составом серии, которая спроектирована для петербургского метро. Как уточнили в Смольном, до конца 2023 года в город должны поступить еще два состава.

«Это самое масштабное за последние 30 лет обновление подвижного состава городской подземки. Общая сумма контракта на приобретение вагонов модели "Балтиец" составила 242,6 миллиарда рублей»,— заявил губернатор города Александр Беглов.

Первый состав вышел на Кировско-Выборгскую линию в ноябре прошло года. По сравнению с другими вагонами «Балтиец» отличается широким дверным проемом (140 см). В этом транспорте также имеется новый асинхронный тяговый привод, произведенный в России. Для пассажиров разработали и оригинальный дизайн.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в петербургском метрополитене на линию вышел тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия».

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