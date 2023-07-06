В петербургском метро запустили тематический поезд «Нижний Новгород»

В Петербургском метрополитене на линию вышел тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия», посвященный известным городам Нижегородской области, сообщила пресс-служба подземки в четверг, 6 июня. Дизайн состава разработан студией Артемия Лебедева.

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«В основе концепции — шесть ключевых точек притяжения Нижегородской области: Нижний Новгород, Болдино, Городец, Семенов, Дивеево, Арзамас. В каждом вагоне есть QR-код для перехода на ресурс с историей одного из городов региона»,— отметили в пресс-службе метрополитена.

Состав будет курсировать по Московско-Петроградской («синей») ветке петербургской подземки до 2 января 2024 года. В перспективе также запланирован запуск в нижегородском метро брендированного поезда, посвященного Санкт-Петербургу.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал о вышедших на линию в петербургском метро новых поездах «Балтиец».

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