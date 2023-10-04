Россия выразила Японии протест по поводу военных учений с США

МИД РФ 2 октября выразил протест посольству Японии, заявив о недопустимости военной активности Токио и стран НАТО у дальневосточных рубежей РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Недовольство Москвы вызвали прошедшие с 14 по 23 сентября японо-американские учения на острове Хоккайдо, а также планы по реализации ряда аналогичных маневров в конце октября—декабре. По словам госпожи Захаровой, Россия предупредила, что «безответственная политика» японского премьера Фумио Кисиды ставит «Японию на путь опасной эскалации и напряженности» в регионе.

«Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой Токио, в том числе совместно со странами—членами НАТО»,— сказала представитель МИД РФ на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

После того как японские власти присоединились к антироссийским санкциям, РФ в марте 2022 года отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев утверждал, что Япония и США намерены развернуть в Азии ракеты средней и меньшей дальности, что создаст угрозу безопасности для Дальнего Востока России. Начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков говорил, что США собираются создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть альянсов для противодействия России и Китаю.

Лаура Кеффер