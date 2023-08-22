Патрушев: размещение американских РСМД в Азии угрожает Дальнему Востоку

Планы Японии и США развернуть в Азии ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) создают угрозы безопасности для Дальнего Востока России, утверждает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он заявил об этом на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.

«Важная роль также отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет средней и меньшей дальности, что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям»,— убежден господин Патрушев (цитата по ТАСС).

В августе начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков заявил, что США собираются создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) сеть альянсов для противодействия России и Китаю. По его словам, Пентагон готовится в 2028 году развернуть в АТР две «многосферные бригады», способные наносить удары высокоточным оружием большой дальности.

О том, как США развивают наземные ударные средства, читайте в материале «Ъ» «Американским морпехам добавят комплексов».

Лаура Кеффер