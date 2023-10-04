МВД объявило в розыск главу воюющего за ВСУ грузинского легиона

Глава воюющего на стороне вооруженных сил Украины формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили объявлен в России в розыск. Ранее его заочно привлекли в России к уголовной ответственности по делу о вербовке наемников в боевых действиях против России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efrem Lukatsky / AP Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Мамулашвили Ушанги Зурабович. Национальность: грузин. Место рождения: ГССР, город Тбилиси. Основание для розыска: разыскивается по статье УК»,— сообщается в базе розыска МВД России без уточнения, по какой именно статье разыскивают гражданина Грузии.

В правящей партии Грузии «Грузинская мечта» называли воюющих за Украину грузин наемниками и грозили лишением гражданства за участие в российско-украинском конфликте.

18 сентября текущего года служба госбезопасности Грузии обвинила группу лиц в подготовке госпереворота. По данным грузинских спецслужб, организаторами госпереворота были командир «Грузинского легиона» Мамук Мамулашвили, замглавы военной разведки Украины генерал Георгий Лордкипанидзе и бывший телохранитель экс-президента Михаила Саакашвили Михаил Батурин. Власти Украины отрицают причастность к подготовке госпереворота в Грузии.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина