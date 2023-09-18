Власти Украины отрицают причастность к подготовке госпереворота в Грузии

Представитель украинского МИДа Олег Николенко сказал «Европейской правде», что заявления грузинских силовых структур о причастности властей Украины к подготовке госпереворота не соответствуют действительности. По его словам, Украина «не вмешивалась, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии».

«Нынешняя грузинская власть в очередной раз пытается демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы»,— считает господин Николенко.

Ранее сегодня Служба госбезопасности Грузии обвинила группу лиц в подготовке госпереворота «по сценарию Евромайдана». Организаторами грузинская СГБ назвала замглавы военной разведки Украины генерала Гию Лордкипанидзе, командира «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили и бывшего телохранителя экс-президента Михаила Саакашвили Михаила Батурина.

Подробнее — в материале «Ъ» «Грузинский заговор с украинским акцентом».

Полина Мотызлевская